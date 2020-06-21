Зеленоградск, Калининградская область, , 09:56 — REGNUM Пожар в центре помощи детям «Наш дом» был ликвидирован в Калининградской области. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании в центре помощи детям в городе Зеленоградске поступила около полуночи 21 июня. Очаг горения находился на чердаке спортивного зала, пламя распространилось на кровлю здания. Площадь пожара составила 150 кв. метров.

Для ликвидации пожара были задействованы 42 человека и 13 единиц техники. Были эвакуированы 101 ребёнок и девять взрослых. Ликвидация пожара была объявлена в 05:17 мск. Спальный корпус и учебные помещения детского центра от огня не пострадали.

Пострадавших в результате пожара нет. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в центре помощи детям под Калининградом.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар произошел в Центре помощи детям под Калининградом