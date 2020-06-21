Донецк, , 09:57 — REGNUM Боевики вооруженных сил Украины семь раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 123 единицы боевых припасов, сообщили 21 июня в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

Украинские формирования обстреляли Горловку (поселок шахты «6/7»), Каштановое, Жабичево, Александровку, Коминтерново, Саханку.

В ходе обстрелов боевики украинских формирований выпустили 24 мины из миномета калибра 120 мм, двенадцать мин из миномета калибра 82 мм, совершили пятьдесят пять выстрелов из БТР, БМП, тридцать — из зенитной установки, выпустили две гранаты из гранатометов РПГ, СПГ, дважды применили стрелковое оружие крупного калибра, один раз — стрелковое.

Напомним, за предыдущие сутки ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня. По ДНР были выпущены 33 единицы боевых припасов.

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Отметим, рост интенсивности обстрелов украинскими формированиями республик Донбасса заметно увеличился на текущей неделе. Так, за утро, 21 июня, боевики украинских формирований выпустили по Горловскому и Донецкому направлениям 89 боевых припасов. В результате обстрелов шахты «Трудовская» была ранена мирная жительница.

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