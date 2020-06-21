Рединг, Великобритания, , 09:45 — REGNUM Гибель трех человек, которые стали жертвами нападения вооруженного ножом мужчины, подтвердило 21 июня управление полиции по региону долины реки Темзы.

Также в сообщении полиции уточнятся, что данный случай не рассматривается правоохранителями в качестве теракта и подчеркивается, что это нападение не связано с митингом движения против расизма Black Lives Matter, завершившемся за три часа до того.

Кроме этого, сообщается, что сотрудники полиции уже задержали 25-летнего жителя Рединга, который подозревается в совершении данного преступления.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 20 июня стало известно, что в парке Форбери гарденс в центре Рединга около 19:00 по местному времени (21:00 мск) злоумышленник совершил нападение на группу из десяти человек, отдыхавших в парке и при этом наносил им удары ножом в шею и руки.