Донецк, , 09:10 — REGNUM В результате обстрелов ВСУ поселка шахты «Трудовская» на западе Донецка была ранена мирная жительница 1952 года рождения, сообщается 21 июня в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

В представителстве Республики в Совместном центре контроля и координации напомнили, что ВСУ вели обстрелы утром 21 июня по Горловскому и Донецкому направлениям.

С 4:45 боевиками украинских формирований были выпущены двенадцать снарядов калибром 122 мм, 46 мин калибром 120 мм и пятнадцать мин калибра 82 мм. Общее число выпущенных за утро боеприпасов составило 89.

«В результате обстрела поселка ш-ты «Трудовская» на западе Донецка осколочное ранение левой части брюшной полости получила женщина 1952 г.р., проживающая по ул. Лукьяненко, 44», — говорится в сообщении.

Женщину доставили в Центральную городску больницу №14.

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