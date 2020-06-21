Самара, , 08:58 — REGNUM Две женщины пострадали в результате хлопка газа в многоквартирном доме в Самаре. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Информация о хлопке газа в жилом многоэтажном доме поступила в 04:46 мск, возгорания в результате хлопка не произошло. Пострадали две женщины 1965 и 1986 годов рождения, они были направлены на обследование в Самарскую городскую клиническую больницу.

Из дома в целях безопасности были эвакуированы 24 человека. Для жильцов подготовлен пункт временного размещения на базе школы-интерната №1. По данным спасателей, в доме повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки, дверь в подъезд №1, а также около десяти припаркованных рядом с домом автомобилей. Несущие конструкции здания повреждены не были.

Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются. На месте работают сотрудники экстренных служб.

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