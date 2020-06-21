Кировск, Ленинградская область, , 08:54 — REGNUM Столкновение на встречных курсах двух легковых автомобилей произошло рано утром 21 июня на 81 километре федеральной трассы «Кола» в Кировском районе Ленинградской области. В ДТП погибли два человека, еще двое госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, женщина, управлявшая автомобилем Renault Sandero, около пяти часов утра по неизвестной причине выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с внедорожником УАЗ «Патриот», которым управлял мужчина 1967 года рождения.

Водитель автомобиля «Рено» и мужчина, находившийся на пассажирском сиденье, погибли на месте, еще один пассажир этой машины, мужчина 1974 г.р., а также водитель автомобиля УАЗ госпитализированы.

По факту проводится проверка.