Красноярск, , 08:45 — REGNUM Двое детей, сбежавших из детского дома, были найдены в Красноярском крае. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

О пропаже двоих детей девяти и 12 лет сообщила воспитатель детского дома, расположенного в селе Партизанское. Женщина сообщила, что воспитанники не пришли к ужину и их местонахождение неизвестно.

Отделением районной полиции были немедленно организованы поиски детей. Был сформирован сводный отряд, состоящий из сотрудников уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних, ППС и ДПС. Полицейские опросили местных жителей, проверили близлежащие улицы и окрестные сёла.

В результате поисков дети были обнаружены под железнодорожным мостом, где они укрывались от дождя. Их осмотрели медики, здоровью детей ничего не угрожает.

Ранее ИА REGNUM сообщало о матери и младенце, которые были найдены погибшими после почти четырёх суток розысков в Тамбовской области.

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