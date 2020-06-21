Ордынка, , 08:07 — REGNUM Две 19-летние девушки стали жертвами ДТП в Ордынском районе Новосибирской области. Попавший в аварии водитель был пьян, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Авария произошла в шестом часу утра 21 июня в селе Усть-Алеус. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в кювет.

Две находившиеся на заднем сидении 19-летние девушки скончались на месте ДТП. Водитель и еще один пассажир авто живы, их осматривают медики.

«Сотрудниками полиции установлено, что водитель 2000 г. р. находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения», — сообщает пресс-служба ведомства.