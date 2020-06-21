Луганск, , 08:14 — REGNUM За истекшие сутки боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) трижды нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Луганской Народной Республики 36 боевых припасов, сообщили 21 июня в пресс-службе представительства ЛНР в СЦКК.

Под обстрелами украинских силовиков оказались населенные пункты Нижнее Лозовое, по которому ВСУ дважды открыли огонь из населенного пункта Луганское (в 14:20 и 14:35), а также населенный пункт Донецкий, огонь по которому украинскими боевиками был открыт из населенного пункта Новотошковское в 15:32.

В ходе обстрелов вооруженные силы Украины выпустили по Луганской Народной Республике двадцать шесть мин из миномета калибра 120 мм и десять мин из миномета калибра 82 мм.

На данный момент информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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Напомним, в предыдущие сутки в результате обстрелов ЛНР украинскими боевиками один человек погиб, трое получили ранения.

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Отметим, глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал президенту Украину Владимиру Зеленскому, что ЛНР вернется к режиму полной боевой готовности, если ВСУ не прекратят обстрел Республики.