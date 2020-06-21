Рединг, Великобритания, , 06:43 — REGNUM Нападение с ножом на прохожих в парке британского города Рединг не связано митингом в защиту прав чернокожего населения Black Lives Matter, 21 июня сообщается на странице в Twitter полицейского управления по региону.

Полиция отмечает, что она не располагает подобными свидетельствами. Демонстрация Black Lives Matter состоялась в этом же городе накануне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция задержала подозреваемого в атаке с ножом парке Форбери Гарден в Рединге, в ходе которой погибло три человека и еще двое получил тяжелые ранения.

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