Южно-Сахалинск, , 06:32 — REGNUM Пожар произошел в жилом доме в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Сообщается, что в ночь на 21 июня произошло возгорание в жилом двухэтажном доме по улице Инженерной. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. К этому времени огнем была охвачена площадь 10 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня пожарные потушили возгорание в жилом доме в поселке Смирных в Сахалинской области. Пожар был потушен, пострадавших не было.

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