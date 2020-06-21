Зеленоградск, Калининградская область, , 05:32 — REGNUM Пожар произошел в здании центра помощи детям «Наш дом» в Зеленоградске Калининградской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание началось в чердачном помещении спортивного зала. Огнем была охвачена площадь 150 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из горящего здания персонал и детей. Всего в тушении пожара принимали участие 41 человек личного состава и семь единиц спецтехники. Пострадавших не было, пожар был ликвидирован.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня в городе Пэйсли в Шотландии произошел пожар в жилом доме. В результате пожара погибли три ребенка. Их мать пострадала и была госпитализирована в тяжелом состоянии.