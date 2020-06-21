Лондон, , 04:03 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясения магнитудой 5,1 у берегов Южных Сандвичевых островов, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что очаг сейсмособытия залегал на глубине 35 километров. Эпицентр располагался по координатам 59,7727 градусов южной широты и 26,0871 градусов западной долготы. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Исландии. Эпицентр подземных толчков располагался в 86 километрах от города Рейкьявик на глубине 15 километров. Информации о пострадавших не поступало.

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