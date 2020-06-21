Прага, , 03:04 — REGNUM Наводнение произошло в западной части Моравско-силезского края на северо-востоке Чехии, передает Чешское радио.

По его данным, жертвой стихийного бедствия стал житель села Петровице. Также без вести пропала жительница того же села. Местные жители уже обратились в полицию и сообщили, что последний раз видели пропавшую в реке Особлога. Однако пока полиция не подтверждает гибель жительницы.

Отмечается, что из-за долгих ливней река Особлога вышла из берегов. При этом синоптики не исключают, что ливни продлятся до 22 июня. Также они предупреждают об опасности выхода из берегов других рек в районе.