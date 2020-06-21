Сиэтл, США, , 01:47 — REGNUM Стрельба произошла в американском Сиэтле (штат Вашингтон) в зоне, которую заняли протестующие, сообщает пресс-служба местной полиции.

Сообщается, что в результате стрельбы погиб один человек, еще один получил травмы и был госпитализирован. Пока неизвестно, кто стрелял по людям. Полицейские в настоящее время изучают фото‑ и видеоматериалы, которые могут помочь узнать обстоятельства происшествия.

«Инцидент произошел в зоне так называемого организованного протеста на Кэпитол-Хилл», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в американском Сиэтле нашли пластиковые мешки с человеческими останками на пляже. По факту произошедшего начато расследование.

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