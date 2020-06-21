Рединг, Великобритания, , 01:01 — REGNUM Нападение с ножом в парке Форбери гарденс в британском Рединге расценивается как террористический акт, передает телеканал Sky News со ссылкой на источник в местной полиции.

Ранее в британском Рединге мужчина напал с ножом на прохожих в парке. В результате атаки погибли три человека, еще двое получили ножевые ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция уже задержала подозреваемого в нападении на прохожих в парке Рединга. Пока он содержится под стражей. Полицейские попросили не распространять в сети фото и видео происшествия, так как ведется расследование.

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