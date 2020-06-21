Рединг, Великобритания, , 00:56 — REGNUM Подозреваемый в нападении с ножом на прохожих в парке британского города Рединг задержан полицией, 21 июня сообщается на странице в Twitter полицейского управления по региону.

Сейчас он находится под стражей. В полиции просят возможных очевидцев не распространять фото и видео инцидента с нападением, поскольку ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в ходе нападения в парке Форбери Гарденс в Рединге погибли три человека и еще двое получили ножевые тяжелые ранения.

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