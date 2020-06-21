Рединг, Великобритания, , 00:33 — REGNUM Три человека убиты и еще двое тяжело ранены в ходе нападения с ножом в парке Форбери Гарденс в британском городе Рединг, 20 июня сообщает издание The Daily Telegraph.

По данным газеты, жертвы погибли на месте инцидента. Полиция изучает обстоятельства происшествия

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что сотрудники полиции оцепили центральный парк в Рединге после информации о нападении неизвестных на прохожих.

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