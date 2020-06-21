Эдинбург, Великобритания, , 00:22 — REGNUM Пожар произошел в квартире жилого дома в городе Пэйсли в Шотландии, сообщает пресс-служба городской полиции.

В результате возгорания пострадали три ребенка возрастом пяти, восьми и 12 лет. Их госпитализировали, однако от полученных травм они скончались в больнице. Также была госпитализирована и их мать, она находится в критическом состоянии.

«Ведется расследование, чтобы установить точные причины пожара», — добавили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня в Волгограде произошел пожар в частном жилом доме. В результате пожара погибла 80-летняя женщина и ее 57-летний сын. Двоих детей удалось спасти.

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