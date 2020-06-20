Рейкьявик, , 23:54 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,6 возле побережья Исландии. Об этом 20 июня сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, землетрясение произошло в 19:26 по всемирному координированному времени UTC (22:26 мск). Его эпицентр находился на расстоянии 86 км от столицы страны города Рейкьявик, а очаг располагался на глубине 15 км.

При этом информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате подземных толчков не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подземные толчки магнитудой 5,0 были зарегистрированы возле берегов Греции.

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