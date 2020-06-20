Рединг, Великобритания, , 23:43 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов взяли в оцепление центральный парк в британском городе Рединг после сообщений о нападении злоумышленников на находившихся там людей. Об этом 20 июня сообщается на странице управления полиции по региону в социальной сети Twitter.

«Мы в курсе сообщений об инциденте <…> Полиция на месте, проводится расследование», ― говорится в сообщении.

В полиции подробности возможного происшествия не раскрывают, о жертвах и пострадавших официальной информации не поступало.

Напомним, ранее пользователи социальных сетей опубликовали фотографии и видео, на которых запечатлены находящиеся в парке Рединга полицейские машины и вертолеты скорой помощи. Некоторые пользователи написали, что после окончания шествия против расовой дискриминации, который прошел накануне днем в городе, в парке были ранены несколько человек. В полиции пока не сообщают были ли факты нападения и связаны ли они с прошедшей городской демонстрацией.