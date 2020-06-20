Донецк, , 23:33 — REGNUM Поселок Жабичево, который расположен к северу от Донецка, обстреляли из зенитных установок представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщает 20 июня представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Силовики Киева обстреляли поселок Жабичево к северу от Донецка, — отметили в СЦКК. — Было произведено (в сторону поселка Жабичево) 30 выстрелов из зенитных установок ЗУ-23».

Как передавало ИА REGNUM, 20 июня в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК сообщили, что за минувшие сутки боевики ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня.

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