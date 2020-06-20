Дамаск, , 23:21 — REGNUM Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли два населенных пункта в сирийской провинции Идлиб. Об этом 20 июня сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Зафиксировано два обстрела населенного пункта Хантутин, один обстрел населенного пункта Меладжа в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — Ред.)», — заявил Щербицкий.

Кроме того, начальник центра подчеркнул, что за минувшие сутки российскими военными не было зарегистрировано обстрелов со стороны бандформирований, находящихся на территориях подконтрольных Турции.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в информационном бюллетене на сайте Минобороны России сообщалось, что российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии днем ранее зарегистрировали на территории страны три случая нарушения перемирия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сирии за сутки зафиксировали три нарушения перемирия