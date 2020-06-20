Кабул, , 22:27 — REGNUM В афганской провинции Дайкунди террористы взяли в заложники более 50 людей, передает 20 июня телеканал TOLOnews.

По словам главы провинции, заложников захватили боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако в этой радикальной организации отвергают причастность к инциденту.

В настоящее время ведутся переговоры с террористами.

Как сообщало ИА REGNUM, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

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