Квебек, Канада, , 21:52 — REGNUM В канадской провинции Квебек крупный лесной пожар приближается гидроэлектростанции, которая обеспечивает электроэнергией 85 тыс. жителей региона Лак-Сен-Жан. Об этом 20 июня сообщает телеканал CBC.

«Квебекские пожарные борются с крупными лесными пожарами к северо-востоку от Лак Сен-Жан. Огонь уже бушует на 58 тыс. га. Пожарные принимают специальные меры для защиты гидроэлектростанции Гидро-Квебек, к которой движется огонь», ― сообщают журналисты.

По данным телеканала, к ликвидации возгорания привлечены около 50 пожарных, тушение пожара отягчено жаркой и сухой погодой, которая установилась с начала месяца на востоке Канады.

Информация о жертвах стихии и пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупный лесной пожар разбушевался к северу от столицы Греции, города Афины.

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