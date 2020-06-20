Дамаск, , 20:58 — REGNUM На юге Сирии на мине подорвался автобус, в котором находились 40 сирийских военнослужащих. Об этом 20 июня сообщил ливанский телеканал Al Jadeed.

Теракт произошел на шоссе между населенными пунктами Кахил и Эс-Сахва в окрестностях провинциального центра Дераа. По последним данным, в результате взрыва погибли восемь военных, еще более 20 пострадали.

Напомним, 20 июня в информационном бюллетене на сайте Минобороны России сообщалось, что российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за истекшие 24 часа отметили на территории данной страны три случая нарушения перемирия.

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