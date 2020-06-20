Курган, , 20:54 — REGNUM В Курганской области осуждён водитель, который в состоянии алкогольного опьянения пытался скрыться от сотрудника дорожной полиции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Зауралья.

Следствием и судом установлено, что 21 марта 2020 года 24-летний житель села Сумки Половинского района в состоянии опьянения управлял автомобилем. Был остановлен дорожным патрулём, оказал неповиновение и в момент, когда сотрудник дорожно-патрульной службы пытался заблокировать руль машины, он резко начал движение. В результате сотрудник ДПС упал, и автомобиль протащил его несколько метров.

По факту в отношении автомобилиста было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Суд приговорил его к одному году лишения свободы в колонии общего режима.