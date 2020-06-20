Кострома, , 19:02 — REGNUM В Костромской области за прошедшие сутки количество инфицированных SARS-CoV-2 увеличилось на 36 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Активный прирост заражённых фиксируется в областном центре — Костроме.

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Статистика летальных исходов за 19 и 20 июня пополнилась тремя новыми случаями, за весь период эпидемии в регионе скончались 16 пациентов с COVID-19.

Всего нарастающим итогом в области выявлено 1298 заражённых, 678 человек выздоровели. В больницах находятся 109 пациентов, семь из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно проходят лечение более 400 человек.

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