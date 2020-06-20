Сиэтл, США, , 17:41 — REGNUM Пластиковые мешки с человеческими останками были обнаружены на пляже в Сиэтле в американском штате Вашингтон. Об этом 20 июня сообщает The Daily Mail.

Страшную находку сделали сотрудники полиции после получения ими информации о подозрительных мешках на берегу залива Эллиотт. Прибыв на пляж, полицейские обнаружили несколько пластиковых мешков, один из них находился в воде.

Как только полицейские установили, что в сумках находятся человеческие останки, было начато расследование. В настоящее время судмедэксперты проводят работу по установлению личностей погибших.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем и одном пострадавшем в результате стрельбы из автомобиля, которую открыл по людям неизвестный в американском штате Джорджия.

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