Москва, , 17:22 — REGNUM Из-за подтоплений в Москве, возникших в результате сильного ливня, перекрыли несколько дорог. Об этом 20 июня говорится в сообщении Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) в соцсети Twitter.

В сообщении говорится, что из-за непогоды подтопило в Булатниковском проезде возле железнодорожной станции «Бирюлево-товарная» и на улице Подольских Курсантов в районе д.26.

«Перекрыто движение в обоих направлениях, — говорится в сообщении ЦОДД. — Объезжайте».

Отмечается, что на проезжей части на Востряковском проезде, где также перекрыто движение, наблюдается скопление дождевой воды.

Как передавало ИА REGNUM, 20 июня на юге Москвы в районе Бирюлево выпал снег с градом.

Читайте также: На юге Москвы прошел дождь с градом