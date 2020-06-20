Брюгге, Бельгия, , 17:05 — REGNUM Бургомистр города Брюгге Дирк Де Фау пострадал при нападении злоумышленника с ножом. Об этом 20 июня сообщила пресс-служба прокуратуры провинции Западная Фландрия на северо-западе Бельгии.

Градоначальник был атакован злоумышленником на одной из улиц в Брюгге. В результате нападения Де Фау получил ранение шеи и был госпитализирован. В больнице бургомистру была сделана операция, его состояние оценивается медиками как стабильное, его жизнь вне опасности.

Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции, начато расследование. По факту нападения было возбуждено уголовное дело за попытку убийства. Мотивы нападавшего и обстоятельства преступления выясняются.

Отмечается, что жители города характеризуют бургомистра как образцового градоначальника, весьма далёкого от различного рода радикализма.

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