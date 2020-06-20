Кировград, Свердловская область, , 14:47 — REGNUM Под Кировградом в Свердловской области погибла 15-летняя девочка. Она попала в ДТП с участием автомашины «Опель астра», сообщает региональное управление ГИБДД.

Авария произошла рано утром 20 июня. 22-летний гражданин управлял машиной в пьяном виде. Он допустил съезд в кювет, затем машина врезалась в дерево. Школьница погибла. Другой пассажир — 18-летний — госпитализирован.

Известно, что водитель отдыхал на свадьбе у своего друга в посёлке Карпушиха, а рано утром поехал в магазин, взяв с собой двоих пассажиров — тоже гостей свадьбы. Серьёзных травм он не получил. А ранее его уже привлекали к административной ответственности за пьяное вождение.