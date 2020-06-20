Кыштым, Челябинская область, , 14:32 — REGNUM В Челябинской области завели уголовное дело по факту травмирования девятилетнего мальчика электрическим током. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Дело возбуждено по факту халатности и находится на контроле и.о. руководителя ведомства Степана Шульги. Устанавливается круг лиц, ответственных за то, что дверь трансформаторной подстанции оказалась не заперта.

Как сообщало ИА REGNUM, ребёнка госпитализировали в больницу Кыштыма вечером 19 июня. По предварительным сведениям, дети играли в прятки и один из них спрятался в трансформаторной подстанции, дверь которой была не заперта.

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