Астрахань, , 13:38 — REGNUM Тело пропавшего в марте мальчика было найдено замурованным в бетон в Астрахани. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Астраханской области.

Родители обратились в полицию 6 марта с заявлением о пропаже мальчика. По их словам, он ушёл из дома два дня назад и не возвращался. По факту исчезновения ребёнка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Тело мальчика было найдено 19 июня замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату.

В убийстве ребёнка подозревается его мать. По версии следствия, женщина совершила преступление 4 марта, когда мальчик вернулся домой. При этом семья ребёнка пыталась запутать следствие, даже опознавая его на камерах видеонаблюдения, с целью создать видимость, что он ещё жив.

В настоящее время мать ребёнка задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

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