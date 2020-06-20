Село Детчино, Калужская область, , 12:52 — REGNUM В Калужской области утром 20 июня около посёлка Детчино в лобовом столкновении легковых автомобилей погибли три человека. Ещё трое госпитализированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Место дорожного происшествия 40.mchs.gov.ru

Установлено, что столкнулись два автомобиля — Нива и ВАЗ 2107, двигавшиеся во встречном направлении. В автомобиле Нива находились два человека. Один из них от полученных травм погиб. Второй доставлен в медицинское учреждение. В автомобиле ВАЗ 2107 находились четыре человека. Двое из них погибли, двое госпитализированы.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Работу правоохранительных органов координирует прокурор Малоярославецкого района.

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