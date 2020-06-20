Москва, 20 июня 2020, 12:30 — REGNUM Судебно-психиатрическая экспертиза признала заслуженного артиста России Михаила Ефремова, который устроил пьяное ДТП со смертельным исходом, вменяемым. Результаты экспертизы стали известны сегодня 20 июня.
Напомним, что Ефремов будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, находясь за рулем автомобиля, выехал на полосу встречного движения на Смоленском бульваре Москвы, где протаранил легковой автофургон. Водитель легкового автофургона скончался в больнице. Ефремов свою вину признал.