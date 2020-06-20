Токио, , 12:27 — REGNUM Рассыпавшаяся брокколи стала причиной остановки движения на автотрассе в Японии. Об этом 20 июня сообщает издание «Асахи».

Грузовик, перевозивший десять тонн кормовой брокколи, попал в аварию около 10:00 по местному времени на автодороге в префектуре Нара, в южной части страны. Грузовик перевернулся и содержимое кузова высыпалось на проезжую часть.

Дорога была засыпана брокколи на участке шириной 15 метров и длиной 30 метров. Из-за аварии автодорогу пришлось перекрыть на два часа. Водитель грузовика получил лёгкую травму головы. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов начали расследование причин и обстоятельств ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх погибших и пятерых пострадавших в результате наезда грузовика на рынке во Вьетнаме.

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