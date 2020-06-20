Сочи, Краснодарский край, , 11:54 — REGNUM Угроза формирования смерчей над акваторией Чёрного моря возникла в городе-курорте Сочи в Краснодарском крае. Об этом 20 июня предупредила жителей городская администрация.

Опасность формирования смерчей возникла в результате ухудшения метеоусловий на участке Магри — Весёлое над акваторией Чёрного моря. Угроза сохранится до 21:00 мск 20 июня.

Экстренные службы проводят постоянный мониторинг ситуации. Спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от отдыха на пляжах и вблизи водоёмов.

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