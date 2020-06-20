Нижний Новгород, , 11:31 — REGNUM До пяти человек возросло количество погибших в результате столкновения двух легковых автомобилей в Нижегородской области. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 22:00 мск 19 июня на автодороге «Нижний Новгород — Саратов». По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2115 совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2111.

На месте ДТП от полученных травм скончались водитель и пассажир ВАЗ-2115, а также пассажиры автомобиля ВАЗ-2111, женщина и трёхмесячный ребёнок. Водитель ВАЗ_2111 был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

К сожалению, несмотря на все усилия врачей, мужчину спасти не удалось. В пресс-службе уточнили, что в автомобиле ВАЗ-2111 ехали члены родной семьи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели четырёх человек в результате ДТП в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.

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