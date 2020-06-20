Воркута, Коми, , 11:10 — REGNUM Сотрудник полиции был задержан по подозрению в убийстве двух своих коллег в Воркуте. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Республике Коми.

Информация об обнаружении тел сотрудника и работника одного из подразделений ОМВД России по Воркуте поступила в дежурную часть МВД РФ по Коми 20 июня. Тела были обнаружены в здании, расположенном в переулке Юнь-Ягинском.

По горячим следам следствием было установлено, что убийство произошло на бытовой почве. По подозрению в совершении преступления был задержан сотрудник ОМВД РФ по Воркуте. Начат ряд оперативных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств убийства.

Руководством ГУ МВД по Коми назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из рядов МВД по отрицательным мотивам и будет нести ответственность согласно действующему законодательству. Кроме того, будет дана принципиальная оценка организации работы руководства ОВД с личным составом и приняты меры дисциплинарного воздействия в отношении руководителей данного сотрудника полиции.

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