Донецк, , 10:29 — REGNUM За минувшие сутки боевики ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщили 20 июня в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

Под обстрелами оказались населенные пункты Горловка (поселок шахты «6/7» и поселок шахты имени Гагарина), Донецк (пос. шахты «Трудовская»), Александровка.

В результате обстрела населенного пункта Александровка был ранен мужчина 1973 года рождения, также были повреждены шесть жилых домов и линия электропередач.

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Общее число выпущенных по территории ДНР боевых припасов за минувшие сутки составило 33 единицы.

В ходе обстрелов украинские боевики выпустили пятнадцать мин из миномета калибра 120 мм, пятнадцать мин из миномета калибра 82 мм, три гранаты из гранатометов РПГ, СПГ, а также применили стрелковое оружие.

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Напомним, за предыдущие сутки боевики ВСУ трижды обстреляли ДНР, выпустив по территории Республики 87 боеприпасов.