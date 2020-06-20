Вашингтон, , 10:09 — REGNUM В Вашингтоне группа демонстрантов свалила с постамента и подожгла памятник генералу армии Конфедерации Альберту Пайку. который расположен недалеко от штаб-квартиры полиции. Об этом сообщает NBC Washington.

Сообщается, что протестующие свалили памятник с помощью веревок, затем облили его жидкостью для розжига и подожгли.

Сотрудники полиции, находившиеся у штаб-квартиры в течение 10 минут после поджога памятника, не предпринимали никаких действий, а затем потушили огонь. В столкновения с демонстрантами они не вступали.

Статуя генерала Пайка — единственная статуя генерал Конфедерации в городской черте Вашингтона. Она была установлена в 1901 году. Всего в округе Колумбия установлены 19 памятников в есть конфедератов.

Напомним, что на фоне массовых протестов в США, вызванных убийством сотрудниками полиции в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, наблюдается массовый снос памятников южанам времен Гражданской войны.