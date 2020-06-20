Москва, , 09:16 — REGNUM Возгорание локализовано спасателями на территории цементного завода на севере Москвы. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Информация о возгорании поступила в ведомство в 08:06 мск, пожар произошёл на улице Автомоторной, на территории цементного завода, в металлическом ангаре, предназначенном под автосервис. Площадь горения достигла 320 кв. метров.

Локализация пожара была объявлена в 08:38 мск, произошло частичное обрушение здания. Предполагается, что в ангаре могли храниться газовые баллоны.

Информация о пострадавших не поступала. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крупном пожаре в здании ангарного типа в Перми. При тушении пожара было обнаружено тело человека.

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