Токио, , 08:56 — REGNUM Неизвестная подводная лодка была обнаружена в прилежащей к территориальным водам страны зоне военнослужащими Сил самообороны Японии. Об этом 20 июня сообщает министерство обороны Японии в своём Twitter.

Подводная лодка, следовавшая курсом на запад, была обнаружена в прилежащей зоне к северо-востоку от острова Амамиосима в префектуре Кагосима. Эта же подводная лодка была обнаружена 20 июня к западу от острова Ёкоатэ в префектуре Кагосима, за пределами прилежащей зоны. Она следовала курсом на запад.

Министр обороны Таро Коно в связи с произошедшим приказал сделать всё возможное для сбора информации по инциденту и поддержанию бдительности.

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