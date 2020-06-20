Железногорск, Красноярский край, , 08:28 — REGNUM В ЗАТО город Железногорск Красноярского края в суд направлено уголовное дело в отношении обвиняемого в распространении наркотиков 35-летнего мужчины. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков посредством размещения в городе тайников — «закладок», оперативники группы по контролю за оборотом наркотиков задержали в апреле. При нём были обнаружены упаковки с дозами синтетического наркотического вещества общей массой около 35 граммов, приспособление для употребления наркотиков, а также три сотовых телефона.

При обыске по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли электронные весы и упаковки с различными синтетическими наркотиками массой более 70 граммов. При проверке показаний задержанного оперативники обнаружили четыре «закладки», с помощью которых происходил сбыт запрещённых веществ.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в городе Назарово Красноярского края сотрудники полиции изъяли 100 граммов наркотиков синтетического происхождения, которые предполагалось сбывать путём размещения на территории города тайников — «закладок».

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