Золотое, ЛНР, , 08:16 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ обстреляли населенные пункты Голубовское, Березовское, Золотое-5 (Михайловка), сообщили 20 июня в пресс-службе представительства ЛНР в СЦКК.

Под обстрелами оказались населенные пункты Голубовское, Березовское, по которым украинские силовики в общей сложности совершили 45 выстрелов из БМП-2.

Читайте также: Огневая точка ВСУ подавлена в ответ на обстрел села в ЛНР

В результате обстрела населенного пункта Березовское был ранен мирный житель. Результатом обстрела населенного пункта Голубовское стало повреждение жилого дома.

Также в минувшие сутки был обстрелян населенный пункт Золотое-5 (Михайловка). В результате обстрелов погиб мирный житель 1954 года рождения, ранения получили женщина 1959 года рождения и мужчина 1940 года рождения. Также в результате обстрелов боевиками ВСУ населенного пункта Золотое-5 были повреждены три жилых дома.

Читайте также: Житель ЛНР погиб в результате обстрела ВСУ