Южно-Сахалинск, , 06:42 — REGNUM Пожарные потушили загоревшийся автомобиль в селе Синегорск Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Коммунистической в ночь на 20 июня. Пожарные прибыли на место происшествия спустя две минуты после поступления сигнала. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. Причины возгорания уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня во время движения загорелся пассажирский фургон в Пакистане. В результате пожара погибли шестеро человек, еще десять получили травмы различной степени тяжести.