Москва, , 05:52 — REGNUM Устранением остатков токсичного топлива, которое вытекло из разгонного блока «Фрегат» на космодроме Куру во Французской Гвиане, занимаются российские специалисты. Об этом 20 мая сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

"Это достаточно длительная процедура, но после нее появится возможность определить пути устранения проблемы», — объяснили в госкорпорации.

Напомним, 21 мая французская сторона проинформировала «Роскосмос» об инциденте на космодроме — в месте хранения российского разгонного блока было зафиксировано периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя. Для ликвидации его последствий во Французскую Гвиану вылетели специалисты из России.

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