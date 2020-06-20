Южно-Сахалинск, , 04:39 — REGNUM Возгорание произошло в жилом двухэтажном доме в поселке Смирных на Сахалине, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Сообщается, что пожар произошел в доме по улице Ленина в ночь на 20 июня. Спасатели прибыли через 4 минуты после поступления сигнала о возгорании. К тому моменту огнем была охвачена квартира на площади 4 квадратных метра. 19 жителей жилого дома самостоятельно эвакуировались из горящего здания.

Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. Причины пожара выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня пожар произошел в офисно-торговом здании в Новосибирске. Общая площадь возгорания составляла 200 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, по предварительным данным, пострадавших не было.