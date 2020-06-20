Веллингтон, , 03:45 — REGNUM Задержанному 24-летнему мужчине в Новой Зеландии предъявили обвинения в убийстве сотрудника полиции, сообщает агентство Reuters.

Также новозеландские правоохранительные органы разыскивают женщину, которая, по версии следствия, была соучастником преступления. Имя задержанного пока не разглашается.

«Расследование по этому делу продолжается, и полиция не исключает, что будут задержаны и другие люди», — говорится в заявлении новозеландской полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Новой Зеландии мужчина открыл огонь по полицейским в западной части Окленда. В результате стрельбы были ранены двое сотрудников полиции, один от полученных ранений скончался. Позднее были задержаны двое мужчин, которые подозревают в причастности к инциденту со стрельбой.

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